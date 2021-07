Jordan Peele svela il titolo del suo nuovo progetto!

News





23/07/2021 |

Jordan Peele, tramite il suo account Twitter, ha annunciato il titolo del suo nuovo progetto ed ha anche rilasciato il poster ufficiale che trovate in basso. La pellicola si intitola Nope e vede protagonisti Steven Yeun, Keke Palmer e Daniel Kaluuya. Peele dirige l’opera da una sua sceneggiatura.



Inoltre Peele sarà anche il produttore con Ian Cooper della Monkeypaw Productions. La Universal Pictures, alla terza collaborazione con il regista, svilupperà il film. Jordan Peele ha debuttato come regista nel 2017 con Scappa – Get Out ed ha diretto nel 2019 Noi.



Del film sappiamo poco, considerando che non è stata rilasciata la trama ufficiale.



Nope debutterà il prossimo 22 l