Falling - Storia di un Padre: rilasciato il trailer italiano del film di Viggo Mortensen

26/07/2021 |

La BimDistribuzione presenta il trailer italiano di Falling - Storia di un Padre, film che segna il debutto dietro la macchina da presa di Viggo Mortensen. Lo stesso regista, che ha curato la storia dell'opera, recita all'interno della pellicola con Lance Henriksen, Sverrir Gudnason, Laura Linney, Hannah Gross, Terry Chen e David Cronenberg.

Il film farà il suo debutto ufficiale nelle sale a partire dal prossimo 26 agosto.

Sinossi:

Willis (Lance Henriksen), uomo di altri tempi, è costretto a lasciare la fattoria dove vive per trasferirsi a casa di suo figlio John (Viggo Mortensen) che vive con il suo compagno Eric (Terry Chen) e la loro figlia Mónica (Gabby Velis) in California, lontano dalla tradizionale vita rurale a cui Willis è abituato. Ma si sa, il ritorno alla convivenza tra genitori e figli può essere complicato. Spesso l’irruento carattere di Willis si scontrerà con la vita di John, ma i momenti di confronto tra padre e figlio risolvono anni di incomprensioni e riaccendono il calore di un rapporto per troppo tempo intiepidito.