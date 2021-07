Free Guy  Eroe per Gioco: ecco il nuovo spot internazionale

News





27/07/2021 |

La 20th Century Fox ha rilasciato uno spot internazionale di Free Guy – Eroe per Gioco. La pellicola, la cui uscita era stata inizialmente fissata per il 21 maggio 2021, arriverà invece nelle sale americane il prossimo 13 agosto. Nella clip vediamo Jodie Comer raccontare il suo personaggio.



Il film vede protagonista Ryan Reynolds che in questa opera è stato diretto da Shawn Levy. Insieme all'attore recitano nel film anche Jodie Comer, la protagonista femminile, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.



Free Guy - Eroe per Gioco ha una sceneggiatura scritta da Matt Liebman.



Nel film Reynolds interpreterà Guy, un impiegato di banca che scopre di essere il personaggio non giocabile di un videogame chiamato Free City. La scoperta in questione lo porterà ad allearsi con il suo avatar per un duplice obiettivo: terminare il videogioco e salvare il mondo.