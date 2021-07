Dune: il nuovo lungo trailer internazionale

News





27/07/2021 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato un nuovo trailer esteso, in lingua originale, di Dune, pellicola diretta dal candidato all’Oscar® Denis Villeneuve. L’adattamento dell’omonimo celebre best seller di Frank Herbert sarà presentato Fuori Concorso venerdì 3 settembre, in prima mondiale, alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e arriverà al cinema in Italia dal 16 settembre.



Il cast comprende il candidato all’Oscar® Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, il candidato all’Oscar® Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chen Chang, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, la candidata all’Oscar® Charlotte Rampling, Jason Momoa e il premio Oscar® Javier Bardem.



Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura da lui scritta insieme a Jon Spaihts e Eric Roth ed è il produttore insieme a Mary Parent, Cale Boyter e Joe Caracciolo Jr. I produttori esecutivi sono Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert.



Sinossi:

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.