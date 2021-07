Penguin Bloom: la clip Per tutta la vita

News





Uscita nelle sale lo scorso 15 luglio, Penguin Blood è l’opera della regista Glendyn Ivin che vede protagonista la due volte candidata all’Oscar Naomi Watts assieme ad Andrew Lincoln e alla due volte candidata all’Oscar Jacki Weaver.



Il film è ispirato alla storia vera di Sam Bloom e della sua famiglia, tratto dal bestseller venduto in tutto il mondo «PENGUIN BLOOM - L’uccellino che salvò la nostra famiglia» di Bradley Trevor Greive, racconta l’emozionate storia di una famiglia che in un momento di grande difficoltà, grazie all’incontro empatico con un piccolo di gazza ferito, ritrova la speranza e la gioia.



Grazie alla Lucky Red ecco a voi la clip Per tutta la vita.

Sinossi:

La vita di Sam (Naomi Watts) e quella della sua famiglia sono cambiate da quando un incidente l'ha costretta a vivere su una sedia a rotelle. L'incontro inaspettato con un piccolo di gazza ferito, di cui Sam comincia a prendersi cura, la aiuta a trovare conforto e ad uscire dallo stato di depressione permettendole di trovare la speranza e il coraggio di vivere ancora. Penguin Bloom racconta la straordinaria storia vera di guarigione e rinascita di una donna che, grazie all'amore della sua famiglia e ad un uccellino, riscopre la gioia e la vitalità.