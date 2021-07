Earwig e la Strega: la clip La parete magica

News





28/07/2021 |

La Lucky Red ha distribuito in rete una clip in italiano di Earwig e la Strega, la nuova opera dello Studio Ghibli che ha debuttato nelle sale italiane lo scorso 21 Luglio. Per lo Studio si tratta della prima opera realizzata completamente in CGI 3D.



La storia gira intorno a Earwig, una ragazzina di 10 anni che vive all’interno di un orfanotrofio. La sua vita, però, sarà destinata a cambiare quando una particolare coppia, Bella Yaga e Mandragora, deciderà di adottarla: i due hanno infatti poteri magici.



La regia è di Goro Miyazaki che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Keiko Niwa ed Emi Gunji.

Earwig e la Strega è entrato a far parte della selezione virtuale del festival di Cannes 2020 nella sezione 4 Animated Films.