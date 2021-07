Army of Thieves: il teaser trailer italiano del film

News





28/07/2021 |

In attesa di capire quando debutterà su Netflix, vi presentiamo il teaser trailer ufficiale italiano di Army of Thieves, pellicola del regista Matthias Schweighöfer. Il prequel di Army of the Dead ha una sceneggiatura scritta da Shay Hatten che ha lavorato su una storia scritta da Zack Snyder.

Lo stesso Schweighöfer figura come uno dei protagonisti del film assieme a Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin e Jonathan Cohen.

Sinossi:

In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un'avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall'Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell'impossibile in giro per l'Europa.