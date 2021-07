Superintelligence dal 29 luglio in esclusiva Digital: online il trailer italiano

News

30/07/2021 |

Sinossi:

La vita di Carol Peters (interpretata da Melissa McCarthy) è decisamente monotona, perciò quando il suo televisore, telefono e microonde iniziano a parlarle e a fare commenti sarcastici, crede di essere vittima di uno scherzo. Oppure di stare impazzendo. In realtà, la prima superintelligenza artificiale al mondo (doppiata da James Corden) ha scelto di osservare e studiare il tentativo di Carol di riavvicinarsi al suo ex (interpretato da Bobby Cannavale) per capire meglio la condizione umana. Nell'arco di poco tempo, l'onnipotente entità prende possesso della sua vita... e comincia a escogitare piani sinistri per la conquista del mondo. Carol si ritrova così a essere l'ultima speranza per l'umanità, prima che questa intelligenza artificiale dalla personalità dirompente stacchi la spina al mondo intero.

Con un trailer in italiano la Warner Bros. Pictures ha annunciato che dal 29 luglioarriva in Digital e sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. L'action comedy vedrà protagonistachiamata ad interpretare Carol Peters, ex dirigente di un'azienda la cui vita sarà completamente capovolta quando verrà scelta da un'intelligenza artificiale in grado di prendere in mano il destino del mondo. Altri dettagli non sono stati specificati. La regia è di, marito nella vita reale dell'attrice. Il duo ha già realizzato commedie di successo quali Tammy, The Boss e Life of the Party.La sceneggiatura è stata scritta dal duo McCarthy-Falcone e da