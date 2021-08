La Famiglia Addams 2: online il trailer italiano

News

02/08/2021 |

Sinossi:

La famiglia più spaventosa di tutti i tempi torna al cinema nel sequel d’animazione, La Famiglia Addams 2.

In questo nuovo capitolo, troviamo Morticia e Gomez sconvolti dal fatto che i loro figli stanno crescendo, rinunciando persino alle cene di famiglia per dedicarsi ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto con i figli, decidono di partire con Mercoledì, Pugsley, Zio Fester e il resto della famiglia con l’orribile camper stregato per avventurarsi in una terrificante vacanza di famiglia.

Il loro viaggio attraverso l'America li condurrà fuori dal loro mondo coinvolgendoli in esilaranti avventure, insieme all’iconico cugino IT e a nuovi eccentrici personaggi. Cosa potrebbe mai andare storto?

Grazoe alla Eagle Pictures ecco a voi il trailer italiano di. La pellicola è diretta da, con il primo confermato dopo la regia del primo capitolo.La pellicola arriverà nei cinema il prossimo Halloween, due ani dopo il primo episodio che ha incassato in tutto il mondo 204 milioni di dollari.Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Oscar Isaac, Javon Walton, Batte Midler, Bill Hader, Nick Kroll e Snoop Dogg completano il cast principale.Vi lasciamo al trailer.