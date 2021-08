All My Life, oggi il debutto nelle sale: ecco il trailer italiano

News





Tramite la Universal Pictures vi mostriamo il trailer italiano di All My Life. La pellicola, che oggi debutta nelle sale, è basata su una storia vera e racconta di due fidanzati, Jenn Carter e Solomon Chau, pronti ad organizzare il loro matrimonio. Quando a Solomon verrà diagnosticato un cancro allo stadio terminale, la coppia, aiutata dai propri cari, proverà ad organizzare il proprio matrimonio dei sogni nel giro di pochissimi giorni. Per riuscire nell’intento faranno partire una raccolta fondi che coinvolgerà tantissime persone di tutto il mondo.



La regia è di Marc Meyers che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Todd Rosenberg. Il film è prodotto da Todd Garner e Sean Robins per conto della Broken Road Productions.



I due protagonisti sono interpretati da Jessica Rothe e Solomon Chau.

Sinossi:

Ispirato dalla potente storia d’amore che ha commosso una nazione intera, All My Life ripercorre le scelte di una coppia che deve prendere la difficile decisione di dover accelerare l’organizzazione del proprio matrimonio dopo una devastante notizia. Jennifer Carter e Solomon Chau sono fidanzati, dolci e affiatati, prossimi al matrimonio e destinati a una lunga e felice vita davanti. Ma quando, a Dicembre, a Sol viene diagnosticato un cancro terminale al fegato, il loro piano di celebrare la propria unione con una cerimonia estiva appare impossibile. Per questa corsa contro il tempo, Jenn e Sol sono affiancati da parenti e amici per una raccolta fondi che possa aiutarli a organizzare il matrimonio dei loro sogni in sole due settimane. Durante questo percorso, avranno modo di imbattersi in una travolgente ondata di generosità e attenzione da persone di tutto il mondo che vogliono celebrare con loro la forza dell’amore. Giorno dopo giorno, il rapporto di Jenn e Sol diviene ancora più profondo, al punto di rappresentare un incredibile inno al vero amore e all’energia che riesce a scatenare senza alcun limite.