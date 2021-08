Boss Level arriva in Home Video: ecco il trailer italiano

News





05/08/2021 |

La Eagle Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Boss Level, l'action-thriller scritto e diretto da Joe Carnahan. La clip annuncia che a partire da oggi il film sarà disponibile in DVD, Blu-ray e On Demand. Protagonisti di questa pellicola saranno Frank Grillo e Mel Gibson con il primo chiamato ad interpetare Roy, ex membro delle Forze Speciali che si ritrova intrappolato in un loop senza fine che culmina con la sua morte. In questo circuito senza fine, Roy proverà a cercare il responsabile di tale avvenimento e arriverà a scontrarsi con Ventor (Gibson), un colonnello implicato nella faccenda.



Il cast comprende anche Naomi Watts, Ken Jeong e Mathilde Ollivier. Jeong interpreterà Jake, lo chef del ristorante dove Roy si reca ogni mattina, mentre la Ollivier sarà la cameriera del bar frequentato dal protagonista.



Randall Emmett e George Furla sono i produttori. Il debutto ufficiale del film avverrà su Hulu il prossimo 5 marzo.

Sinossi:

Costretto a rivivere in continuazione il giorno della propria morte, l'ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Frank Grillo) scopre degli indizi che portano a un progetto governativo segreto che potrebbe risolvere il mistero dietro a questo loop temporale cui sembra essere condannato. In una corsa contro il tempo, Roy deve dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il potente capo del programma governativo che tiene in ostaggio la sua ex moglie (Naomi Watts) e minaccia la vita di suo figlio, mentre degli abili e spietati assassini gli danno la caccia impedendogli di scoprire la verità e salvare la sua famiglia.