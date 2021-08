The Protégé: la clip Say it

News





06/08/2021 |

La Lionsgate ha distribuito in rete un'altra scena in lingua originale di The Protégé, action-thriller movie diretto da Martin Campbell, regista di Lanterna Verde. Il film vede al centro della scena i tre protagonissti Michael Keaton, Maggie Q e Samuel L. Jackson. I primi due interpretano Rembrandt e Anna, due assassini legati al Vietnam da un misterioso passato, mentre il terzo recita nella parte di Moody, mentore di Anna. La morte dell’uomo spingerà i due assassini alla ricerca chi ha ucciso il loro amico.



La sceneggiatura è stata scritta da Richard Wenk.



Il cast della pellicola comprende anche Robert Patrick, Lili Rich e Taj Atwal.



The Protégé uscirà il 20 agosto negli USA.