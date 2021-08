Ballata dellUsignolo e del Serpente: annunciata la data di inizio riprese del prequel

News

10/08/2021

Quella di Hunger Games è stata una saga cinematografica di indubbio successo. Ovviamente anche i libri hanno conquistato i lettori, tanto da portare la scrittrice Suzanne Collins a scrivere il prequel Ballata dell’Usignolo e del Serpente. E il libro verrà subito trasformato in un film, con la Lionsgate pronta a farlo esordire nelle sale verso la fine del 2023 o al massimo nei primi mesi del 2024. Ma quando partiranno le riprese? Stando alle prime indiscrezioni nella prima metà del 2022 verrà dato il primo ciak.



Con Ballata dell’Usignolo e del Serpente si esplorerà un periodo temporale completamente diverso rispetto a quello vissuto da Katniss Everdeen, il personaggio che ha partecipato alla 75esima edizione degli Hunger Games: “In questo film saremo alla 10esima edizione e in quel periodo i giochi erano completamente diversi. Inoltre il punto di vista di un personaggio diverso da Katniss rende tutto più interessante”.



Il nuovo libro è incentrato sul giovane Coriolanus Snow che nella trilogia altro non è che l’anziano presidente di Capitol City e nemico numero uno di Katniss. La regia sarà di Francis Lawrence che ha lavorato già ad alcuni film della trilogia originale.