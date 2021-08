Jungle Cruise: online una nuova clip in lingua originale

News





10/08/2021 |

E' online una clip in lingua originale di Jungle Cruise, pellicola diretta da Jaume Collet-Serra e basata interamente sulla storica attrazione di Disneyland. Protagonisti del film sono Dwayne Johnson e Emily Blunt che interpretano rispettivamente Frank Wolff, capitano di una barca fluviale, e la dottoressa Lily Houghton. Jesse Plemons, Jack Whitehall, Paul Giamatti ed Edgar Ramirez sono gli altri attori che ritroviamo nel cast.



John Davis e John Fox sono i produttori attraverso la loro Davis Entertainment insieme alla FlynnPictureCo. di Beau Flynn e alla Seven Bucks Productions di Johnson, Dany Garcia ed Hiram Garcia.



La sceneggiatura è stata scritta da J.D. Payne e Patrick McKay.



L'uscita è prevista per il 28 luglio al cinema mentre dal 30 luglio sarà disponibile su Disney+.



Sinossi di Jungle Cruise:

La star Dwayne Johnson e l’attrice premiata con il Golden Globe® Emily Blunt saranno i protagonisti del nuovo film Disney Jungle Cruise, un’entusiasmante avventura ispirata all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California.