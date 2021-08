Respect: online una nuova scena

News





11/08/2021 |

In attesa di vedere nelle sale Respect, biopic interamente dedicato ad Aretha Franklin, vi presentiamo una scena in lingua originale. Il film, come annunciato dallo stesso studio, sarà disponibile a partire dal 7 ottobre, esclusivamente al cinema.



Liesl Tommy è la regista di questa pellicola che vede recitare nei panni della famosa artista Jennifer Hudson, attrice che ha vinto nel 2006 il Premio Oscar per il film Dreamgirls. Il titolo del film richiama a gran voce uno dei più grandi successi della Franklyn che nel corso della sua lunga carriera ha vinto la bellezza di 17 Grammy Awards. Callie Khouri (Thelma & Louise) si è occupata di scrivere la sceneggiatura seguendo la carriera della Franklin, dagli esordi fino al raggiungimento del successo.



All'interno del cast troviamo anche Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Skye DakotaTurner, Tate Donovan e Mary J. Blige.



Scott Bernstein della Tradecraft ed Harvey Mason Jr. sono i produttori.



Sinossi:

Il film racconta la straordinaria storia di una delle donne più incredibili di tutti i tempi: dall’infanzia - quando cantava nel coro gospel della chiesa di suo padre - fino alla celebrità internazionale. RESPECT è la storia vera del viaggio di Aretha Franklin per trovare la sua voce, nel mezzo del turbolento panorama sociale e politico dell'America degli anni '60.