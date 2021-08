A Journal for Jordan: il teaser trailer del film di Denzel Washington

News

12/08/2021 |

I produttori di A Journal for Jordan sono Todd Black, Denzel Washington, Michael B. Jordan, Jason Blumenthal e Steve Tisch mentre i produttori esecutivi sono Molly Allen, David Bloomfield, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth e Richard McConnell.

L’uscita è fissata per Natale.

La Sony Pictures ha rilasciato online il teaser trailer in lingua originale di, la pellicola diretta da. Il regista per questa sua opera ha scelto un cast principale che comprendeIl film, la cui sceneggiatura è stata scritta dal candidato all'Oscar, è basato su una storia vera e racconterà della giornalista Premio Pulitzer Dana Canedy e della sua storia d'amore con il Sergente Maggiore Charles Monroe King. Quest'ultimo, lontano da casa a causa di alcune missioni, scrisse una sorta di "giornale" contenente diversi messaggi e insegnamenti per il figlio appena nato. King fu ucciso in Iraq nel 2006 quando suo figlio Jordan aveva soltanto sette mesi.