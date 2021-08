La Ragazza di Stillwater. la featurette dedicata a Matt Damon

News





12/08/2021 |

Tramite la Focus Features siamo lieti di mostrarvi una featurette in lingua originale di La Ragazza di Stillwater, pellicola che vede protagonista Matt Damon. L'opera, diretta da Tom McCarthy che ha curato la sceneggiatura con Marcus Hinchey, Thomas Bidegain e Noé Debré, non ha ancora una data di uscita per quanto riguarda il nostro Paese.



La storia racconta di un uomo che lavora su una piattaforma petrolifera dell'Oklahoma che vola a Marsiglia per fare visita a sua figlia, arrestata per un omicidio che non ha commesso. In Francia si confronterà con barriere linguistiche, differenze culturali ed un complicato sistema legale ma farà di tutto per dimostrare l'innocenza della ragazza. Durante il processo stringerà amicizia con una donna del posto mentre la figlia intraprenderà un viaggio di scoperta e senso di appartenenza.



Nel film recita anche Abigail Bresling, chiamata ad interpretare la figlia del personaggio interpretato da Damon, e Camille Cottin.



La Ragazza di Stillwater è prodotto da Participant Media insieme a Anonymous Content, Liza Chasin, Jonathan King, Tom McCarthy e Steve Golin.



Sinossi di La Ragazza di Stillwater:

Un operaio dell’industria petrolifera, interpretato da Damon, parte dall’Oklahoma alla volta di Marsiglia per visitare la figlia, finita in carcere per un delitto che sostiene di non aver commesso. Messo alla prova dalle barriere linguistiche, dalle differenze culturali e da un complesso sistema legale, Bill rende la battaglia per la libertà della figlia la propria missione. Durante questo percorso, sviluppa un’amicizia con una donna locale e la sua piccola bambina, che lo porterà ad allargare il proprio sguardo e a scoprire un nuovo e inatteso senso di empatia con il resto del mondo.