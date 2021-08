An American Pickle: online il trailer italiano

News





16/08/2021 |

E’ stato rilasciato il trailer italiano di An American Pickle, pellicola di Brandon Trost. Protagonista della pellicola è Seth Rogen, affiancato nel cast da Sarah Snook, Molly Evensen ed Eliot Glazer. La sceneggiatura è stata scritta da Simon Rich.

La nuova commedia con Seth Rogen arriva in Italia il 12 agosto, disponibile per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Sinossi:

"An American Pickle" è l'adattamento cinematografico di Simon Rich del suo racconto "Sell Out", uscito sul New Yorker nel 2013. Seth Rogen interpreta Herschel Greenbaum, un operaio in difficoltà che emigra in America nel 1919, sognando di costruire una vita migliore per la sua famiglia. Un giorno, mentre è al lavoro, cade in una cisterna di sottaceti e rimane in salamoia per 100 anni. La salamoia lo conserva perfettamente e, quando Herschel si ritrova nella Brooklyn odierna, scopre di non essere invecchiato di un giorno. Ma quando si mette alla ricerca della sua famiglia, scopre che l'unico suo parente sopravvissuto è il suo bisnipote Ben Greenbaum (anch'esso interpretato da Rogen), un pacato programmatore, che Herschel non riesce proprio a comprendere.