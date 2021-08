Prisoners of the Ghostland: il poster ufficiale del film con Nicolas Cage

News





18/08/2021 |

E’ online il poster internazionale di Prisoners of the Ghostland, action-horror movie di Sion Sono. Protagonista di questa pellicola è Nicolas Cage che ha lavorato insieme a Sofia Boutella, Bill Mosley, Nick Cassavetes e Tak Sakaaguchi, attori che compongono il cast principale.



La storia racconta di Hero, un rapinatore di banche che si ritroverà al centro di una missione mortale: un signore della guerra, infatti, lo rapirà e lo incaricherà di ritrovare sua figlia scomparsa in cambio della libertà. Per farlo Hero dovrà spezzare una maledizione malvagia…



La sceneggiatura è stata scritta da Aaron Hendrix e Reza Sixo Safai.



Negli USA la pellicola debutterà il 17 settembre.