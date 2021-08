Fast & Furious 10: annunciato la data di arrivo nelle sale

News





18/08/2021 |

Con l’uscita di Fast & Furious 9 ci stiamo avvicinando sempre di più alla chiusa di una delle saghe più longeve di sempre della storia del cinema. Il decimo capitolo, che sarà diviso in due parti, sarà l’atto conclusivo di questo franchise e la Universal Pictures ha annunciato quando le pellicole arriveranno nelle sale. E la prima data scelta è quella del 7 aprile 2023, con gennaio 2022 invece che darà l’opportunità al cast e al regista di dare il primo ciak. Justin Lin sarà ancora una volta il regista e nel film ritroveremo anche l’attore Tyrese Gibson. Nel corso di un’intervista lo stesso Gibson ha fornito un interessante aggiornamento legato alle riprese: “Mi è stato confermato che toccheremo tanti continenti durante le riprese, anche se non posso dire quali. Questo perché la produzione sa che F&F ha pubblico in tutto il mondo e noi dobbiamo dare agli spettatori quello che vogliono.

Intanto oggi è il giorno del debutto in Italia del nono film.

Sinossi di Fast & Furious 9:

F9 è il nono capitolo di Fast & Furious, la saga che appassiona da due decenni e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).