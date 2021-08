Si arricchisce il cast del nuovo film di Wes Anderson

News





18/08/2021 |

Inizia a prendere corpo il cast del nuovo film di Wes Anderson. All'interno di questa pellicola reciteranno infatti Bryan Cranston, Hope Davis, Jeffrey Wright e Liev Schreiber. Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, è attualmente in produzione in Spagna. Il gruppo di attori raggiunge così un cast già ricco di grandi nomi: da Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman e Tilda Swinton, fino ad arrivare a Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson e Rupert Friend.



Anderson ha scritto anche la sceneggiatura di questa pellicola, i cui dettagli riguardanti la trama non sono stati ancora rivelati. Anche il titolo, ad oggi, è sconosciuto.



Le riprese dovrebbero terminare a settembre, così da dare modo ad Anderson di iniziare ad ottobre le riprese di The French Dispatch.