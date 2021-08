Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: rilasciato un poster internazionale

News





18/08/2021 |

Tramite la Marvel ecco a voi un poster in lingua originale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e vede protagonista Simu Liu. Insieme all’attore troviamo nel cast anche Awkwafina, Michelle Yeoh, Florian Munteanu e Tony Leung.



La sceneggiatura è stata scritta da Dave Callaham.



Il film andrà a raccontare la storia di Shang-Chi, personaggio dei fumetti creato da Steve Englehart e Jim Starlin. Il fumetto venne pubblicato per la prima volta dalla Marvel nel 1973.



La Marvel ha annunciato che in Italia il cinecomic uscirà solo nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo settembre.