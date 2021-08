Fast & Furious 9: la clip Mine antiuomo

News





19/08/2021 |

E' in rete una nuova scena di Fast & Furious 9 dal titolo Mine antiuomo. La pellicola, che arriverà durante l'estate 2021, è diretta da Justin Lin che ha lavorato su una sceneggiatura di Dan Casey.



Il cast è ampio ed eccezionale e comprende Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, con Helen Mirren e Charlize Theron.



Fast & Furious 9 è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend, Samantha Vincent.



Il film ha debuttato in anteprima nazionale il 3 e 4 agosto mentre dal 18 sarà in tutti i cinema.



Sinossi di Fast & Furious 9:

F9 è il nono capitolo di Fast & Furious, la saga che appassiona da due decenni e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).