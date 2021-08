E' Stata la Mano di Dio: il teaser trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino

News





20/08/2021 |

Lo scorso novembre era stata annunciata la fine delle riprese di E' Stata la Mano di Dio, la pellicola del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Ed oggi, tramite Netflix, siamo lieti di presentarvi il teaser trailer dell'opera.



All’interno della pellicola recita Toni Servillo, alla settima collaborazione con Sorrentino. L’attore sarà affiancato anche da Renato Carpentieri e Luisa Ranieri.



La trama della pellicola di Sorrentino non è stata rilasciata. Il titolo richiama a gran voce il gol di Diego Armando Maradona, ex stella del Napoli, segnato proprio dal grande numero 10 argentino contro l’Inghilterra. Lo stesso Sorrentino – in un’intervista a Vanity Fair – aveva definito la nuova opera un qualcosa di intimo e personale.



La data di uscita non è stata ancora annunciata. E' stata la Mano di Dio arriverà su Netflix e in alcuni cinema selezionati.



Sinossi:

Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar® Paolo Sorrentino (Il Divo, La grande bellezza, The Young Pope) la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Il diciassettenne Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo, ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita. Fino a quando alcuni eventi cambiano tutto. Uno è l'arrivo a Napoli di una leggenda dello sport simile a un dio: l'idolo del calcio Maradona, che suscita in Fabietto, e nell'intera città, un orgoglio che un tempo sembrava impossibile. L'altro è un drammatico incidente che farà toccare a Fabietto il fondo, indicandogli la strada per il suo futuro. Apparentemente salvato da Maradona, toccato dal caso o dalla mano di Dio, Fabietto lotta con la natura del destino, la confusione della perdita e l'inebriante libertà di essere vivi. Nel suo film più commovente e personale, Sorrentino accompagna il pubblico in un viaggio ricco di contrasti tra tragedia e commedia, amore e desiderio, assurdità e bellezza, mentre Fabietto trova l'unica via d'uscita dalla catastrofe totale attraverso la propria immaginazione.