Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kathryn Newton su Instagram posta le foto del suo allenamento per il film

26/08/2021 |

Prossimamente vedremo Kathryn Newton nel cinecomic Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania nei panni di Cassie Lang.

E’ proprio Kathryn Newton a portarci sul set del film mostrando sul suo canale Instagram le foto che mostrano i risultati del suo allenamento.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà al cinema il 17 febbraio 2023, le riprese sono in corso nel Regno Unito.

Kathryn Newton sarà la terza attrice ad interprete Cassie Lang nel Marvel Cinematic Universe: la figlia di Scott Lang in precedenza aveva già avuto il volto di Emma Fuhrmann, che l'ha interpretata in versione adolescente in Avengers: Endgame (2019), e prima ancora di Abby Ryder Fortson.