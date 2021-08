The Old Guard 2: annunciato il nome del nuovo regista

News





27/08/2021 |

Prende corpo il progetto di The Old Guard 2 per Netflix. Dopo che la regista Gina Prince-Bythewood ha abbandonato, a seguito di altri progetti, la direzione del film è stata annunciato il nome di chi andrà a sostituirla.

Sarà Victoria Mahoney, già regista della seconda unità di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, qui al suo secondo lungometraggio da titolare.

Charlize Theron, tornerà nei panni di Andy, la leader del gruppo di guerrieri immortali; con lei Marwan Kenzari e Luca Marinelli nei panni di Joe e Nicky, poi il Booker di Matthias Schoenaerts e la Nile di KiKi Layne.