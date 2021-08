Teynoah Parris: The Marvels sarà un film davvero epico, non vedo lora che esca

News





28/08/2021 |

Ha fatto il suo esordio nella serie WandaVision, ora Teynoah Parris è pronta a riprendere i panni di Monica Ranbeau in The Marvels, titolo ufficiale del sequel di Captain Marvel. Nel nuovo film vedremo la supereroina interpretata da Brie Larson agire al fianco dell'attesa new entry Ms. Marvel.

"Posso dirvi che sono a Londra e mi sto divertendo moltissimo a girare The Marvels. Sarà un film davvero epico, sono entusiasta e non vedo l'ora che esca” ha dichiarato la Paris durante il suo intervento al Late Night with Seth Meyers dove era presente come ospite per la presentazione di Candyman la nuova versione del celebre horror.