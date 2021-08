Shazam! Fury of the Gods: il regista smentisce la fine delle riprese

News





29/08/2021 |

Il regista David F. Sandberg dopo aver annunciato che Shazam! Fury of the Gods ha superato i giorni di riprese del primo film è intervenuto nuovamente su Twitter per smentire le notizie che davano per terminate le riprese della pellicola DC: "Sto leggendo questo mentre sono seduto sul set a preparare le riprese. Molti degli attori hanno finito la loro parte mentre ci avviciniamo alla fine”.



Il sequel del film vedrà il ritorno, oltre al protagonista interpretato da Zachary Levi, di Billy Batson (Asher Angel) e dei membri della sua famiglia, tra cui Freddy (Jack Dylan Grazer), Eugen (Ian Chen), Pedro (Jovan Armand), Darla (Faithe Herman) e Mary (Grace Fulton) con le loro versioni adulte interpretate rispettivamente da Adam Brody, D.J. Cotrona, Ross Butler e Meagan Good. Tra le new entry Helen Mirren e Lucy Liu, che interpreteranno Hespera e Kalypso, le figlie del dio Atlas.