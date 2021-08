I Mercenari 4: nel cast anche Megan Fox e 50 Cent

News





Arriva dalle colonne dell’Hollywood Reporter la notizia della conferma ufficiale dell’uscita del quarto capitolo de I Mercenari. Contemporaneamente sono arrivati anche i nomi del regista e di alcuni dei protagonisti.

Il regista del film sarà Scott Waugh, già regista di Act of Valor, nel cast oltre al ritorno di Sly, Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture, fanno la loro comparsa le tre new entry Megan Fox, Tony Jaa e 50 Cent.



Jason Constantin, presidente delle acquisizioni di Lionsgate, ha dichiarato:

"È così divertente riportare insieme tutte queste star per un nuovo film d'azione senza esclusione di colpi. Questo nuovo capitolo alzerà ulteriormente l'asticella del franchise e sarà il più grande mai realizzato, l'avventura più cazzuta finora realizzata. L'intrattenimento da pop corn in mano sarà assolutamente garantito".