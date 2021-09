Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Jean-Paul Belmondo

News





06/09/2021 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di uno dei suoi mostri sacri. All’età di 88 anni è morto Jean-Paul Belmondo, una delle colonne del cinema francese. L’annuncio all’agenzia France Press è stato dato dal suo avvocato, Michel Godest, che ha spiegato: “Da qualche tempo era molto affaticato. Si è spento serenamente”.

Jean-Paul Belmondo ha esordito nel mondo del cinema nel 1957, recitando nel giro di tre anni ad otto film come A Piedi… A Cavallo… In Automobile di Maurice Delbez. Nel 1960 la prima consacrazione con l’opera Fino all’Ultimo Respiro di Jean-Luc Godard prima di iniziare a lavorare in Italia con registi quali Alberto Lattuada, per il film Lettere di una Novizia, con Vittorio De Sica, che lo diresse in La Ciociara, con Mauro Bolognini per La Viaccia. Il rapporto con Godard è andato avanti anche per altre opere: La Donna è Donna e Il Bandito delle 11. Maestro della Nouvelle Vague, Belmondo negli anni 70 ha lavorato a tante pellicole a tinte poliziesche come Il Poliziotto della Brigata Criminale, Poliziotto o Canaglia.



Nel 2011 Belmondo ha ricevuto la Palma d’Oro allla Carriera durante il Festival di Cannes. Cinque anni dopo, a Venezia, durante il Festival è stato premiato con un altro premio alla Carriera, il Leone d’Oro.