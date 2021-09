Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Michael K. Williams

News





07/09/2021 |

Arriva dagli Stati Uniti la notizia della scomparsa di Michael K. Williams, attore 54enne trovato senza vita all’interno della sua residenza in quel di Brooklyn. In un comunicato la HBO ha fatto sapere di “essere devastata” dalla notizia della morte dell’attore “membro della famiglia HBO da più di 20 anni”.

Williams ha recitato all’interno di diverse serie televisive, iniziando nel 2005 all’interno di CSI – Scena del Crimine per poi fare alcune apparizioni in Law & Order, I Soprano e Alias. Nel 2002 entrò a far parte del cast di The Wire, serie durata sei anni con 51 episodi e dove l’attore interpretò il personaggio di Omar Little. Altro ruolo importante fu quello portato sul set di Boardwalk Empire – L’Impero del Crimine, serie tv sempre firmata HBO. Nel 2020 Williams ha recitato anche nella serie Lovecraft Country – La Terra dei Demoni.

Diversi sono stati i registi con i quali l’attore ha collaborato dal punto di vista cinematografico: dall’esordio nel 1999 con Martin Scorsese all’interno di Al di là della Vita, passando per Ben Affleck (Gone Baby Gone), Spike Lee (Miracolo a Sant’Anna), Ric Roman Waugh (Snitch – L’Infiltrato), Paul Thomas Anderson (Vizio di Fomra) e Paul Feig (Ghostbusters), solo per citarne alcuni. L’ultimo film nel quale ha lavorato Williams prima della pandemia è stato Motherless Brooklyn – I Segreti di una Città, seconda opera da regista di Edward Norton.