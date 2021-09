Space Jam: New Legends: online il nuovo spot

News





08/09/2021 |

Con un nuovo spot di Space Jam: New Legends, il nuovo capitolo di Space Jam, la Warner Bros. ci ricorda che dal 23 settembre arriverà nelle sale . Protagonista del film è il campione NBA LeBron James che ha lavorato con un cast che comprende anche Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe, Jeff Bergman ed Eric Bauza.



La regia è di Malcom D. Lee che ha diretto la pellicola da una sceneggiatura scritta da Juel Taylor e Tony Rettenmaier e Keenan Coogler e Terence Nance.



Il film è prodotto da Ryan Coogler, LeBron James, Maverick Carter e Duncan Henderson, i produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Allison Abbate, Jesse Ehrman, Jamal Henderson, Spencer Beighley, Justin Lin, Terence Nance and Ivan Reitman.



Sinossi:

Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche “King” James con il loro modo di giocare.