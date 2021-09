Nessuno ne uscirà vivo: il trailer italiano dell'horror movie Netflix

News





09/09/2021 |

E’ stato rilasciato grazie a Netflix il trailer italiano di Nessuno ne uscirà vivo, horror movie che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 29 settembre. La regia è stata curata da Santiago Menghini con un cast principale composto da Cristina Rodlo, Marc Menchaca, Victoria Alcock e David Barrera.

La sceneggiatura è stata curata da Fernand Coppel e Jon Croker dal romanzo di Adam Nevill.



Sotto la sinossi trovate il trailer.



Sinossi:

Ambar è un'immigrata in cerca del sogno americano, ma quando è costretta ad affittare una stanza in una pensione, resta coinvolta in un incubo da cui non può sfuggire.