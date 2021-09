On the Rocks: il trailer internazionale della pellicola di Sofia Coppola

News





09/09/2021 |

E' stato rilasciato il trailer internazionale di On the Rocks, il film scritto e diretto da Sofia Coppola. La regista, tra gli altri attori, ha diretto in questo lungometraggio anche Bill Murray: i due avevano collaborato insieme in passato per Lost in Translation - L'amore tradotto. La pellicola racconta di Laura, interpretata da Rashida Jones, una scrittrice che si riunisce con il suo ricco padre (Murray) nel tentativo di investigare su suo marito (Marlon Wayans), sospettato di avere una relazione extraconiugale.



Il cast di On the Rocks comprende anche Jessica Henwick, Jenny Slate e Barbara Bain.



Il film, prodotto dalla compagnia A24, debutterà sull'applicazione Apple TV+. Il rilascio del film dovrebbe avvenire nel mese di ottobre.



L'opera sarà disponibile a partire dal 26 ottobre in Blu-ray e DVD.