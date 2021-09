Il Settimo Giorno: il trailer italiano del film con Guy Pearce

News





10/09/2021 |

Dal canale della Eagle Pictures vi presentiamo il trailer italiano di Il Settimo Giorno. Il film vede protagonista Guy Pearce, diretto da Justin P. Lange. Nel cast principale troviamo anche Vadhir Derbez e Stephen Lang. L’opera è disponibile on demand mentre arriverà nei formati DVD e Blu-ray a partire dal mese di ottobre.

Sinossi:

C’è stato un drastico aumento di fenomeni di possessione in tutto il paese. Padre Peter (Guy Pearce), un rinomato esorcista, sta servendo la chiesa supervisionando i preti in fase di formazione mentre compiono l’ultimo passo nel loro addestramento sul campo: identificare una possessione e imparare i rituali di un esorcismo. Padre Daniel Garcia (Vadhir Derbez) è il nuovo apprendista di padre Peter. Mentre i sacerdoti si immergono sempre più in un inferno in terra, i confini tra il bene e il male iniziano a confondersi e i loro demoni a emergere.