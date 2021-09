Malignant: la featurette Horror Roots

News





10/09/2021 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato in rete una featurette in lingua originale di Malignant, nuova fatica del regista di James Wan, maestro dell'horror e papà di alcune saghe di successo quali Saw - L'Enigmista e L'Evocazione - The Conjuring. E la Warner Bros. Pictures ha rilasciato uno spot italiano che ci ricorda, appunto, il debutto dell'opera nelle sale.



Wan ha curato a tutto tondo il progetto ed ha scritto la sceneggiatura con Ingrid Bisu,



Ingrid Bisu, Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel e Jacqueline McKenzie sono gli attori che fanno parte del cast principale. Wan e Michael Clear si occuperanno della produzione.



Sinossi:

Nel film, Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà.