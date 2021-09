Festival del Cinema di Venezia: ecco i vincitori

News





12/09/2021 |

Si è conclusa la 78edizione della Mostra del Cinema di Venezia. E la sorpresa è stata l’assegnazione del Leone d’Oro per il Miglior Film a L’Evenement, pellicola diretta dalla regista francese Audrey Diwan. E’ stata premiata anche la pellicola E’ Stata la Mano di Dio di Paolo Sorrentino che ha ricevuto il Gran Premio della Giuria.

Queste le assegnazioni decise dalla giuria guidata dal regista sudcoreano Bong Joon-ho:

LEONE D’ORO PER IL MIGLIOR FILM: L’Evenement di Audrey Diwan

GRAN PREMIO DELLA GIURIA: E’ Stata la Mano di Dio di Paolo Sorrentino

LEONE D’ARGENTO PER LA MIGLIOR REGIA: Jane Campion (The Power of the Dog)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI PER ATTORE EMERGENTE: Filippo Scotti (E’ Stata la Mano di Dio)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: Il Buco di Michelangelo Frammartino

COPPA VOLPI PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE: John Arcilla (On the Job: The Missing 8)

COPPA VOLPI PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE FEMMINILE: Penelope Cruz (Madres Paralelas)

MIGLIOR SCENEGGIATURA: Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter)

LEONE D’ORO ALLA CARRIERA: Roberto Benigni e Jamie Lee Curtis

CARTIER FILMAKER AWARD: Ridley Scott

ORIZZONTI MIGLIOR FILM: Pilgrims di Laurynas Bareisa

PREMIO LEONE DEL FUTURO PER LA MIGLIORE OPERA PRIMA: Imaculat di Monica Stan e George Chiper-Lillemark