LUomo nel Buio: Man in the Dark: online il trailer ufficiale italiano

17/09/2021 |

Tramite la Sony Pictures vi mostriamo il trailer ufficiale italiano di L’Uomo nel Buio: Man in the Dark il secondo capitolo di Man in the Dark. La pellicola è diretta da Rodo Sayagues che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Fede Alvarez, il regista del primo film.



Ancora una volta, come protagonista, troveremo Stephen Lang affiancato nel cast principale da Brendan Sexton III e Madelyn Grace.



In Italia il film debutterà il prossimo 7 ottobre.



Sinossi:

Il sequel di Man in the Dark è ambientato negli anni successivi all’iniziale sanguinolenta irruzione in casa, dove ora Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive in pace e tranquillità finché i suoi vecchi peccati non lo raggiungeranno.