Cry Macho: la featurette Macho & Mustangs

20/09/2021 |

Tramite la Warner Bros. Pictures siamo lieti di mostrarvi una featurette di Cry Macho, opera cinematografica diretta da Clint Eastwood. Eastwood, oltre ad essere il regista ed il protagonista, è anche il produttore assieme a Al Ruddy e Jessica Meier. Il progetto si basa sul romanzo di N. Richard Nash, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Nick Schneck.



La pellicola racconta la storia di una ex star del rodeo, ed anche allevatore di cavalli, che accetterà di riportare negli Stati Uniti il figlio del suo capo, tenuto in ostaggio in Messico da sua madre. Il progetto era stato affidato diversi anni fa ad Arnold Schwarzenegger ma non è mai riuscito a decollare.



Il cast di Cry Macho vede al suo interno anche Ana Rey, Sebestien Soliz, Eduardo Minett ed Ivan Hernandez.



Per Eastwood si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa a distanza di un anno da Richard Jewell.



La pellicola è uscita lo scorso 17 settembre.