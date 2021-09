The Last Duel: lo spot Truth Will Prevail

News





20/09/2021 |

La 20th Century Fox ha rilasciato uno spot internazionale di The Last Duel. La pellicola è diretta da Ridley Scott ed ha un cast principale brillante, composto da Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck. Il film è tratto dall'omonimo libro dell'autore Eric Jager.



La sceneggiatura è stata curata da Nicole Holofcener insieme ad Affleck e Damon.



The Last Duel è ambientato nel 1386 e vede al centro della scena un cavaliere normanno che, una volta tornato dalla guerra, si ritroverà davanti ad una questione difficile da affrontare: sua moglie, infatti, accusa il suo migliore amico di averla violentata. Quando la corte francese, provando a far luce sull’accaduto, darà ragione all’uomo, lo stesso verrà sfidato a duello dal suo migliore amico.



L’uscita avverrà il prossimo 14 ottobre.