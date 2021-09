IT: Cary Fukunaga parla del suo progetto mai realizzato

News





24/09/2021 |

Come sappiamo prima di finire nelle mani di Andy Muschietti, IT, adattamento cinematografico dedicato al romanzo di Stephen King, era stato affidato a Cary Fukunaga. Il progetto però non è mai stato realizzato e molti ancora oggi si chiedono quale sarebbe stata la visione del regista. E recentemente, durante una chiacchierata con l’Hollywood Reporter, Fukunaga ha raccontato alcuni dettagli di quella che era la sua idea: “Per quattro anni ho lavorato a IT insieme alla Warner Bros. Pictures. Poi, prima che entrasse in produzione, il progetto fu affidato alla New Line Cinema la cui visione era completamente differente dalla mia. Io volevo realizzare una pellicola a tinte drammatiche con elementi horror, diciamo alla Shining per intenderci, loro, invece, volevano un horror stile The Conjuring o Annabelle. Per questo ci siamo separati”.



IT è uscito in due parti diretto da Andy Muschietti ed ha avuto un grande successo al botteghino. Dopo il film per la tv, che con il tempo è divenuto una pietra miliare del genere horror, Pennywise ha avuto dunque l’opportunità di sbarcare anche al cinema accontentando tutti i suoi fan.