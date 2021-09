Aquaman and the Lost Kingdom: Randall Park tornerà nel sequel

News





27/09/2021 |

Continuano ad arrivare novità circa il cast di Aquaman and the Lost Kingdom, il tanto atteso sequel del cinecomic. E' stato confermato infatti il ritorno di Randall Park che dunque riprenderà il ruolo del dottor Stephen Shin. Non ci sono, però, solo ritorni: sono stati annunciati anche gli ingressi di Jani Zhao, Indya Moore e Vincent Regan, i cui ruoli però non sono stati svelati.



Il progetto è in fase di lavorazione, con l'uscita prevista per dicembre 2022. All'interno dell'opera ritroveremo il protagonista James Momoa nella parte dell'eroe marino. Quello di Momoa, però, non sarà l'unico ritorno, considerando che nel film torneranno anche Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II e Patrick Wilson. E a questi si unirà anche Dolph Lundgren, confermatissimo nel ruolo di Re Nereus.



Wan sarà anche il produttore del film insieme a Peter Safran mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick.



La trama non è stata svelata dalla produzione.