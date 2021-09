The Harder They Fall: ecco il trailer italiano

News





28/09/2021 |

Dopo il teaser rilasciato lo scorso giugno, Netflix ha distribuito in rete il trailer italiano di The Harder They Fall. Il western movie è diretto da Jeymes Samuel, al debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Protagonista della pellicola è Idris Elba, affiancato nel cast da Regina King, Zazie Beetz, Lakeith Stanfield, Edi Gathegi, Danielle Deadwyler, Jonathan Majors e RJ Cyler



La storia racconta di un fuorilegge, Nat Love (Majors), che scopre che l'uomo che ha ucciso i suoi genitori due decenni fa è stato scarcerato. Di conseguenza deciderà di riunirsi con la sua banda per rintracciare il suo nemico e cercare la sua vendetta.



Jay-Z, James Lassiter, Lawrence Bender e Jeymes Samuel saranno i produttori di questo fiilm la cui sceneggiatura è stata scritta da Samuel e Boaz Yakin.



Il film debutterà il 3 novembre.



Sinossi:

Quando il fuorilegge Nat Love viene a sapere dell'uscita di prigione del nemico Rufus Buck, riunisce la sua gang per rintracciarlo e vendicarsi. Ad affiancarlo in questo western tanto innovativo quanto fedele alla tradizione sono l'ex amata Stagecoach Mary, i suoi fidati bracci destri (l'irascibile Bill Pickett e il lesto Jim Beckwourth) e un avversario trasformato inaspettatamente in alleato. Da parte sua, Rufus Buck ha una temibile banda che non accetta sconfitte e include la traditrice Trudy Smith e Cherokee Bill.