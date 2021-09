Frammenti dal Passato - Reminiscence: rilasciati i primi dieci minuti del film

News





28/09/2021 |

Se non avete ancora visto Frammenti dal Passato - Reminiscence, sci-fi movie che vedrà protagonista Hugh Jackman, allora gustatevi i primi dieci minuti della pellicola, rilasciati in anteprima dalla Warner Bros.



Frammenti dal Passato - Reminiscence vede il debutto dietro la macchina da presa di Lisa Joy che ha curato anche la sceneggiatura. La storia del film racconta di un investigatore privato che ha il compito di far rivivere i ricordi più belli ai suoi clienti. E tra i clienti spunta anche una donna di nome Mae, protagonista femminile interpretata da Rebecca Ferguson. La pellicola è ambientata nel 2030 in una Miami sommersa dall'acqua a causa del riscaldamento globale.



Thandie Newton, Brett Cullen e Sam Medina sono gli altri attori presenti nel cast.



Sinossi:

Nick Bannister (Jackman), è un investigatore privato della mente, che riesce a scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi perduti. Vivendo ai margini della costa sommersa di Miami, la sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae (Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto. Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione. Mentre Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta, e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può spingere per tenere strette le persone che amiamo?