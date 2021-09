Pennywise: The Story of It: tutto pronto per il debutto del documentario

News





30/09/2021 |

Verrà presentato il prossimo 15 ottobre allo Sitges - Festival internazionale del cinema fantastico della Catalogna il primo documentario dedicato all’adattamento televisivo di It. La pellicola, divisa in due parti, era uscita nel 1990 diretta da Tommy Lee Wallace.



Il docufilm è intitolato Pennywise: The Story of It ed è diretto dal duo John Campopiano e Christopher Griffiths. Per anni l'opera è stata in lavorazione ed include al suo interno interviste a molti dei personaggi chiave tra membri della crew e del cast: Tim Curry, Seth Green, Richard Thomas, Tim Reid, Richard Masur, Emily Perkins, Tommy Lee Wallace, Larry D. Cohen, Bart Mixon, Victoria Burrows.

Pennywise: The Story of It è stato prodotto da Gary Smart, Campopiano, Adam Evans e Hank Starrs e dai produttori esecutivi Laurence Gornall, Michael Leavy e Jason Leavy.