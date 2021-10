Wolf: il trailer in lingua originale del film con Lily Rose-Depp

News





01/10/2021 |

E’ stato rilasciato dalla Focus Features il trailer internazionale di Wolf. Il drama-mystery movie è diretto da Nathalie Biancheri che ha curato anche la sceneggiatura e vede protagonisti George MacKay e Lily-Rose Depp.





L’opera debutterà nelle sale americane a partire dal 3 dicembre.





Sinossi:

Credendo di essere un lupo intrappolato all’interno di un corpo umano, Jacob mangia, dorme e vive come un lupo – impressionando la sua famiglia completamente sotto shock. Una volta mandato in una clinica, il ragazzo viene sottoposto ad estreme terapie definite curative. Tuttavia l’incontro con una ragazza misteriosa cambierà le carte in tavola, trasformando la loro amicizia in una infatuazione. A questo punto Jacob è costretto a decidere se rinunciare alla sua idea di essere un lupo per amore.