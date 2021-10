Marilyn ha gli occhi neri: la nuova clip Carbonara

News





04/10/2021 |

E' stata rilasciata una nuova scena di Marilyn ha gli occhi neri, la pellicola di Simone Godano, regista tornato dietro la macchina da presa due anni dopo Moglie e Marito. Protagonisti della pellicola sono Stefano Accorsi e Miriam Leone, con l’opera che farà capolino nelle sale dal 14 ottobre.



Sotto la sinossi trovate la clip pubblicata dalla 01Distribution.



Sinossi:

Lui non sa mentire, lei sa solo mentire. Una coppia improbabile alle prese con un progetto impossibile. Clara (Miriam Leone) è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego (Stefano Accorsi) è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l’unione può portare a risultati incredibili. E chissà, magari anche all’amore.