Io Sono Babbo Natale: a novembre uscirà lultimo film con Gigi Proietti

05/10/2021 |

La Lucky Red ha rilasciato il trailer italiano di Io Sono Babbo Natale, pellicola con protagonista il compianto Gigi Proietti. Insieme al grande artista troviamo l’altro protagonista del film: Marco Giallini. La pellicola è diretta da Edoardo Falcone e vede recitare al suo interno anche Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari e Daniele Pecci.

Io Sono Babbo Natale sarà presentato in pre-apertura alla 16’ edizione della Festa del Cinema di Roma.

Sinossi:

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui?