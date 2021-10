Io e Angela: il trailer del film con Pietro Sermonti e Ilenia Pastorelli

News





06/10/2021 |

La Eagle Pictures presenta il trailer ufficiale di Io e Angela, la commedia di Herbert Simone Paragnani, regista tornato dietro la macchina da presa undici anni dopo il suo ultimo film: Una Canzone per Te. Recitano come protagonisti di questa opera Pietro Sermonti e Ilenia Pastorelli.

La pellicola sarà disponibile on demand e in DVD dal 17 novembre.

Sinossi:

Arturo (Pietro Sermonti), placido quarantenne, riceve inaspettatamente la visita di un Angelo della Morte: una donna sexy, sboccata e con un debole per la tequila e i ragazzi più giovani. L’essere sovrannaturale, “Angela” (Ilenia Pastorelli), svela ad Arturo che la sua vita apparentemente perfetta è, in realtà, un cumulo di bugie e inganni e lo invita ad una rapida dipartita. Tuttavia, Arturo vuole stringere un patto con la sua scorretta accompagnatrice: accetterà il suo Destino soltanto se lei lo aiuterà a vendicarsi di tutti quelli che lo hanno preso in giro. La scommessa è ostica: se Arturo sparisce dal Registro dei Morituri, Angela perderà la sua immortalità. Chi tra i due riuscirà a sconfiggere la Morte una seconda volta?