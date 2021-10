2 Fantasmi di Troppo: in rete il trailer della commedia di Nunzio e Paolo

News





08/10/2021 |

La Notorious Pictures ha distribuito in rete il primo trailer di 2 Fantasmi di Troppo, la commedia di Nunzio e Paolo, duo comico che recita anche all’interno della pellicola. Il cast principale è arricchito anche dalle presenze di Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Enrica Guidi e Carlotta Rondana.

L’uscita nelle sale di 2 Fantasmi di Troppo è prevista per il 21 ottobre.



Sinossi:

Nunzio e Paolo, uniti da una grande amicizia ma anche da un passato fatto di imprese fallimentari, nell’ennesimo tentativo di sbarcare il lunario si indebitano con uno strozzino e devono assolutamente trovare un modo per ripagarlo. CosiL8;, sfruttando le abilitaL8; tecnologiche di Nunzio, si imbarcano in un folle business nelle vesti medium improvvisati. Di casa in casa, consentono ai loro creduloni clienti di incontrare i propri cari estinti (che in realtaL8; sono solo ologrammi), fincheL9; un giorno si ritrovano davanti due veri fantasmi, o meglio fantasmesse: Gilda e Cettina. Nunzio e Paolo sfiniscono per essere perseguitati dalle due, ma col tempo gli inziali (e inutili) tentativi di liberarsene lasceranno il posto a un’insolita storia d’amore.